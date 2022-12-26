Кавазашвили: закрыть дубль «Спартака» — огромная ошибка Федуна! Мы тогда просто обалдели

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о потенциальном возвращении второй команды красно-белых. Ранее появилась информация, что в клубе начали работы по возрождению «Спартака-2», который был закрыт в мае 2022 года.

«Закрыть спартаковский дубль — огромная ошибка Федуна! Когда он это сделал, то мы все тогда просто обалдели. Мы не ожидали такого подхода к делу. Как можно самим отказаться от воспитания молодого поколения? В «Спартаке-2» у игроков как раз формировался важнейший период между юношеским футболом и РПЛ. Я буду очень рад, если «Спартак» вернёт вторую команду. Это будет правильное решение. Уже видно, что новое руководство грамотно и чётко подходит к своим рабочим обязанностям в «Спартаке», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.