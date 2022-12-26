Маурисио Пинилья: кто такой Эмилиано Мартинес, чтобы издеваться над Килианом Мбаппе?

Бывший нападающий сборной Чили Маурисио Пинилья высказался о насмешках голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса над французским форвардом Килианом Мбаппе.



«Если бы я был вратарём, я бы никогда не вышел на улицу с куклой с лицом парня, забившего мне четыре гола при четырёх ударах по воротам. Мбаппе забил четыре раза, нанеся четыре удара! Знаете, что бы сделал я? Я бы обнял его, показал свою любовь, но ни в коем случае не стал бы делать так, как сделал Мартинес. К тому же Мбаппе уже становился чемпионом мира на прошлом турнире.



Когда сборная Чили дважды выигрывала Кубок Америки, мы не расхаживали с фотографиями Месси или чем-то ещё. Кто я такой, чтобы высмеивать Месси? Кто такой Эмилиано Мартинес? Кто он такой, чтобы издеваться над Мбаппе? Этот парень станет мировой иконой. Что касается Эмилиано, вероятно, кто-то вспомнит, что он отразил пару пенальти», — приводит слова Пинильи Ole.

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