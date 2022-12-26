Мбаппе и Неймар сыграют в следующем матче «ПСЖ» со «Страсбургом»

Два лидера «ПСЖ», форварды Килиан Мбаппе и Неймар, примут участие в грядущем матче парижского клуба со «Страсбургом». Об этом сообщает французское издание RMC Sport.
Оба игрока прибыли в расположение парижского клуба раньше запланированного срока. В особенности это касается Мбаппе, который вернулся в «ПСЖ» через три дня после финального матча чемпионата мира, где Франция уступила Аргентина в серии пенальти — 2:4 (3:3 после основного времени). Решение о том, выйдут ли футболисты в стартовом составе, будет принято во вторник после предматчевой тренировки. Дата возвращения Лионеля Месси в клуб пока остаётся неизвестной.
Игра между «ПСЖ» и «Страсбургом» состоится в среду, 28 декабря. Начало встречи в 23:00 мск.
Болельщики встречают сборную Франции в Париже
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