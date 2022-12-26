Агент Бензема: Карим мог восстановиться уже к 1/8 финала чемпионата мира

Футбольный агент Карим Джазири, представляющий интересы форварда «Реала» Карима Бензема, рассказал, что показал снимки повреждения француза докторам, и, согласно их заключениям, игрок мог помочь своей сборной уже в 1/8 финала чемпионата мира.

«Я взял снимки Карима [Бензема] и проконсультировался с тремя специалистами, которые подтвердили мне диагноз, согласно которому Бензема мог быть в хорошей форме уже к стадии 1/8 финала турнира или, по крайней мере, оказаться на скамейке запасных. Почему ты попросил его покинуть команду так скоро, Дешам?» — обратился Джазири к наставнику «трёхцветных».

Бензема получил травму в расположении сборной Франции во время подготовки к чемпионату мира и по решению Дидье Дешама покинул команду. Затем появилась информация, что форвард «сливочных» портил атмосферу в раздевалке, а многие игроки были рады его отсутствию. По окончании ЧМ Бензема заявил о завершении карьеры в сборной.

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