Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Робертсон — о победе «Ливерпуля» в матче с «Астон Виллой»: это было почти идеально

Робертсон — о победе «Ливерпуля» в матче с «Астон Виллой»: это было почти идеально
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал победу в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:1).

«Это было почти идеально. В последнее время мы не были хороши, играя на выезде. Перед перерывом мы добились хорошего результата в матче с «Тоттенхэмом» и должны были закрепить успех. Три очка у нас.

Первый тайм не мог сложиться лучше для нас. Мы знали, что соперник не станет сдаваться, но мы сумели показать другую сторону своей игры. Мы ушли в защиту, а затем успешно провели контратаку», — приводит слова Робертсона BBC.

Команда Юргена Клоппа набрала 25 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023. «Астон Вилла» (18) — на 12-м месте.

Новость по теме
Юрген Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче АПЛ с «Астон Виллой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022