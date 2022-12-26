Робертсон — о победе «Ливерпуля» в матче с «Астон Виллой»: это было почти идеально
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал победу в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:1).
«Это было почти идеально. В последнее время мы не были хороши, играя на выезде. Перед перерывом мы добились хорошего результата в матче с «Тоттенхэмом» и должны были закрепить успех. Три очка у нас.
Первый тайм не мог сложиться лучше для нас. Мы знали, что соперник не станет сдаваться, но мы сумели показать другую сторону своей игры. Мы ушли в защиту, а затем успешно провели контратаку», — приводит слова Робертсона BBC.
Команда Юргена Клоппа набрала 25 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023. «Астон Вилла» (18) — на 12-м месте.
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- 26 декабря 2022
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