Робертсон — о победе «Ливерпуля» в матче с «Астон Виллой»: это было почти идеально

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал победу в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (3:1).



«Это было почти идеально. В последнее время мы не были хороши, играя на выезде. Перед перерывом мы добились хорошего результата в матче с «Тоттенхэмом» и должны были закрепить успех. Три очка у нас.



Первый тайм не мог сложиться лучше для нас. Мы знали, что соперник не станет сдаваться, но мы сумели показать другую сторону своей игры. Мы ушли в защиту, а затем успешно провели контратаку», — приводит слова Робертсона BBC.



Команда Юргена Клоппа набрала 25 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023. «Астон Вилла» (18) — на 12-м месте.