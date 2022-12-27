Сака — первый игрок «Арсенала» со времён Анри, забивший гол в трёх Boxing Day подряд

Крайний атакующий полузащитник «Арсенала» Букайо Сака сумел отличиться в матче с «Вест Хэмом» на следующий день после католического Рождества и, как сообщает BBC, стал первым игроком «канониров», кто забивал голы в играх Boxing Day три года подряд со времён Тьерри Анри.

Французская легенда «Арсенала» поставил этот рекорд в период с 2002 по 2004 год. Сака в предыдущие годы забивал в ворота «Норвича» (5:0) и «Челси» (3:1). В матче с «Вест Хэмом» гол Саки помог его команде сравнять счёт — «канониры» уступали 0:1 после гола Саида Бенрахма с пенальти в середине первого тайма.

Игру следующего тура «Арсенал» проведёт 31 декабря, когда встретится с «Брайтоном». Начало встречи – в 20:30 мск.

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