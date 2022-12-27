Фрэнк Лэмпард: «Эвертону» необходимо усиление

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард после матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:2) высказался о необходимости подписания новых футболистов.



«Отсутствие голов вызывает беспокойство. Это очевидная проблема. Нам необходимо усиление.



Думаю, мы показали довольно хорошую игру, были лучшей командой в этом матче. Мы контролировали игру, владели мячом, создавали моменты. Но если не забиваешь, могут случиться подобные вещи», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.



«Эвертон» в 16 матчах набрал 14 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги чемпионата Англии сезона-2022/2023. «Вулверхэмптон» (13) — на 18-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (37).