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Защитник «Факела» Суслов: Рахимич – золотой человек, мы его называли папой

Защитник «Факела» Суслов: Рахимич – золотой человек, мы его называли папой
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Защитник «Факела», воспитанник ЦСКА Кирилл Суслов поделился воспоминаниями о работе с основной командой «армейцев».

«Леонид Викторович Слуцкий задействовал меня на тренировках с первой командой, когда сборники разъезжались. Хорошо помню, что с передачи Марка Гонсалеса забил в товарищеской игре в ворота «Актобе». Хорошо помню Рахимича – золотой человек, мы его называли папой, потому что он всегда молодых наставлял», — приводит слова Суслова Metaratings.

Элвир Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год, за это время проведя 346 матчей за московский клуб. Вместе с ЦСКА Рахимич пять раз становился чемпионом России, семь раз становился обладателем Кубка России, а также выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2004/05.

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