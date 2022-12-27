Артета прокомментировал интерес «Арсенала» к Мудрику

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о слухах об интересе клуба к украинскому полузащитнику «Шахтёра» Михаилу Мудрику, который присутствовал на трибуне «канониров» во время вчерашнего матча с «Вест Хэмом».

«Я никогда не говорю об игроках, которых нет с нами, но для Англии хорошо, что в других странах пока нет матчей», — приводит слова Микеля Артеты журналист Фабрицио Романо в своё твиттере.

Напомним, вчера, 26 декабря «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимал «Вест Хэм» в матче 17-го тура АПЛ. Финальный свисток главного арбитра Майкла Оливера зафиксировал победу хозяев со счётом 3:1.



Команда Микеля Артеты набрала 40 очков и упрочила лидерство в АПЛ. «Арсенал» опережает «Ньюкасл» на семь очков, а «Манчестер Сити» — на восемь.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» сделал официальное предложение о трансфере Михаила Мудрика.

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