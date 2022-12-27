Роберт Ренан прилетел в Дубай для медосмотра и подписания контракта с «Зенитом»

Бразильский защитник «Коринтианса» Роберт Ренан находится в Дубае, где в ближайшее время пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом», сообщает журналист Самир Карвальо в своём «твиттере».

По сведениям источника, стороны близки к заключению соглашения.

Напомним, переход Ренана в «Зенит» является частью сделки по обмену форварда Юри Алберто. Ранее сообщалось о том, что «Зенит» позволит Юри Алберто подписать полноценный контракт с «Коринтиансом», в обмен на это в обратном направлении проследуют два игрока бразильского клуба, а именно Роберт Ренан и Дю Кейроз.

19-летний Роберт Ренан выступает на позиции левого центрального защитника. На его счету 13 матчей и одна результативная передача за «Коринтианс».