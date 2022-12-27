Роберт Ренан прилетел в Дубай для медосмотра и подписания контракта с «Зенитом»
Поделиться
Бразильский защитник «Коринтианса» Роберт Ренан находится в Дубае, где в ближайшее время пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с санкт-петербургским «Зенитом», сообщает журналист Самир Карвальо в своём «твиттере».
По сведениям источника, стороны близки к заключению соглашения.
Напомним, переход Ренана в «Зенит» является частью сделки по обмену форварда Юри Алберто. Ранее сообщалось о том, что «Зенит» позволит Юри Алберто подписать полноценный контракт с «Коринтиансом», в обмен на это в обратном направлении проследуют два игрока бразильского клуба, а именно Роберт Ренан и Дю Кейроз.
19-летний Роберт Ренан выступает на позиции левого центрального защитника. На его счету 13 матчей и одна результативная передача за «Коринтианс».
Комментарии
- 27 декабря 2022
-
08:42
-
08:42
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:33
-
07:21
-
07:19
-
07:06
-
06:44
-
06:25
-
06:21
-
06:09
-
06:02
-
06:00
-
05:50
-
05:32
-
05:27
-
04:59
-
04:57
-
04:40
-
04:37
-
04:25
-
04:10
-
03:55
-
03:48
-
03:44
-
03:39
-
03:34
-
03:27
-
03:10
-
03:03
-
02:47
-
02:45
-
02:34
Партнерский контент