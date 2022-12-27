MD: «Барселона» предложила Бускетсу остаться до января 2024 года. Серхио отказался

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс отказался от предложения клуба о продлении контракта до января 2024 года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Действующий контракт 34-летнего Бускетса истекает в конце сезона. В «Барселоне» предложили футболисту остаться ещё на полгода, чтобы затем он спокойно начал подготовку к сезону в составе новой команды из МЛС. Однако Бускетс не собирается менять своего решения и покинет родной клуб летом 2023 года.
Бускетс находится в структуре «Барселоны» с 2005 года. Он провёл за команду 696 матчей, 143 — за сборную Испании, в составе которой он завершил карьеру по окончании ЧМ-2022. За свою карьеру Бускетс выиграл все трофеи, за которые боролся, кроме Лиги Европы.
Как в Барселоне праздновали выход Месси и Аргентины в финал ЧМ-2022. Видеоролик:
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