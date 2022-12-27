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Колосков предположил, почему РФС перенёс голосование по поводу возможного перехода в АФК

Колосков предположил, почему РФС перенёс голосование по поводу возможного перехода в АФК
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Бывший президент РФС Вячеслав Колосков предположил, почему Российский футбольный союз перенёс голосование по поводу возможного выхода из УЕФА и перехода в АФК.

«Мне трудно сказать, почему решили перенести голосование. Нужно спрашивать у людей, которые принимали решение о переносе. На самом исполкоме не было единства по вопросу перехода в Азию. Юрист Прокопец у вас на «Чемпионате» очень хорошо дал разъяснения по всем позициям. Понятно, что возникает много вопросов — главный из них — примут ли Россию в Азию? Многие задаются этим вопросом. Я думаю, что взяли паузу, чтобы получить какие-то гарантии от ФИФА и от Азиатской конфедерации», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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