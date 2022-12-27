Колосков предположил, почему РФС перенёс голосование по поводу возможного перехода в АФК
Поделиться
Бывший президент РФС Вячеслав Колосков предположил, почему Российский футбольный союз перенёс голосование по поводу возможного выхода из УЕФА и перехода в АФК.
«Мне трудно сказать, почему решили перенести голосование. Нужно спрашивать у людей, которые принимали решение о переносе. На самом исполкоме не было единства по вопросу перехода в Азию. Юрист Прокопец у вас на «Чемпионате» очень хорошо дал разъяснения по всем позициям. Понятно, что возникает много вопросов — главный из них — примут ли Россию в Азию? Многие задаются этим вопросом. Я думаю, что взяли паузу, чтобы получить какие-то гарантии от ФИФА и от Азиатской конфедерации», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Комментарии
- 27 декабря 2022
-
11:30
-
11:25
-
11:14
-
11:01
-
10:49
-
10:48
-
10:39
-
10:29
-
10:24
-
10:08
-
10:01
-
09:44
-
09:28
-
09:21
-
09:06
-
08:42
-
08:42
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:33
-
07:21
-
07:19
-
07:06
-
06:44
-
06:25
-
06:21
-
06:09
-
06:02
-
06:00
-
05:50
-
05:32
-
05:27
-
04:59
-
04:57
Партнерский контент