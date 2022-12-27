Тренер «ПСЖ» Галтье подтвердил, что Месси пропустит два матча команды из-за празднований

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал, что нападающий Лионель Месси в связи с победой на чемпионате мира получил расширенный отпуск и вернётся в расположение команды в начале 2023 года.

«После победы и празднований мы решили, что он должен остаться в Аргентине до 1 января. Лео появится в команде 2-го или 3-го числа», — приводит слова Галтье Mundo Deportivo.

Чемпионат Франции возобновится для «ПСЖ» игрой со «Страсбургом», которая состоится завтра, 28 декабря (23:00 мск). Следующий матч — с «Лансом» (1 января). После 15 встреч в Лиге 1 «ПСЖ» занимает в турнирной таблице первое место, набрав 41 очко. Это на пять больше, чем у идущего следом «Ланса». «ПСЖ» — действующий победитель турнира.

Фанаты набили татуировки с портретом Месси. Видеоролик: