Уткин: ребята, катитесь вы в Азию, а я остаюсь в УЕФА

Российский спортивный комментатор Василий Уткин высказался о потенциальном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

«У меня нет темы для открытого письма, но я открыто выскажу свою позицию. Ребята, катитесь вы в Азию, а я остаюсь в УЕФА. Я сейчас чётко принимаю это решение. Я здесь вырос, я люблю эти команды, этот мир и пространство. И есть ощущение, что я на этом сильно сэкономлю время», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.

Ранее сообщалось, что РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Перенос обусловлен необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК.