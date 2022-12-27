Уткин: ребята, катитесь вы в Азию, а я остаюсь в УЕФА
Поделиться
Российский спортивный комментатор Василий Уткин высказался о потенциальном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.
«У меня нет темы для открытого письма, но я открыто выскажу свою позицию. Ребята, катитесь вы в Азию, а я остаюсь в УЕФА. Я сейчас чётко принимаю это решение. Я здесь вырос, я люблю эти команды, этот мир и пространство. И есть ощущение, что я на этом сильно сэкономлю время», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.
Ранее сообщалось, что РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Перенос обусловлен необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК.
Комментарии
- 27 декабря 2022
-
19:33
-
19:13
-
19:08
-
19:05
-
19:01
-
18:48
-
18:47
-
18:43
-
18:39
-
18:34
-
18:33
-
18:12
-
18:11
-
18:11
-
18:03
-
17:51
-
17:47
-
17:24
-
17:23
-
17:14
-
16:52
-
16:30
-
16:21
-
16:07
-
16:02
-
15:53
-
15:50
-
15:37
-
15:26
-
15:25
-
15:08
-
14:45
-
14:44
-
14:33
-
14:11
Партнерский контент