Уткин — о РФС в АФК: нам перестали подмигивать девочки. Может, что-то другое попробовать?

Комментатор Василий Уткин высказался о потенциальном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. Сегодня Российский футбольный союз перенёс голосование по поводу возможного выхода из УЕФА и перехода в АФК.
«Да, переход в Азиатскую конфедерацию футбола — это идиотизм. Это похоже на то, что из-под тебя вытаскивают простыню, на которой ты спишь. Ровно 30 лет назад мы проснулись в другой стране. Выдернули из-под нас простыню, заснули в СССР, а проснулись в Российской Федерации. А тут мы проснёмся на другом континенте.
Главный аргумент за переход в Азию — лучше играть, чем не играть. Примерно так же звучит оправдание измены. Милая моя, ты уехала на три недели, как же я могу без женщины? Лучше с женщиной, чем без женщины. Или даже радикальнее. Что-то перестали нам подмигивать девочки. Может, что-то другое теперь нам попробовать?» — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.
- 27 декабря 2022
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