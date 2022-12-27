Клопп — о Нуньесе: я знаю, что о нём говорят, но в «Ливерпуле» совершенно спокойны

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал нападающего Дарвина Нуньеса.

«Он неудержим в ситуациях, когда мы держим мяч и находим подходящий момент для паса. Ни один защитник не способен его догнать. Я знаю, что о нём говорят, но мы совершенно спокойны. Всё будет хорошо. Он провёл прекрасную игру [с «Астон Виллой»], мы выиграли 3:1, и это главное.



Я не первый день в этом деле, я уже работал с нападающими. Знаю, что голы поначалу не настолько важны, есть куда более важные аспекты. Нужно просто сохранять спокойствие», — приводит слова Клоппа The Independent.

Уругвайский форвард провёл за мерсисайдцев 11 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.