Клопп: Дарвин Нуньес показал высший класс в игре с «Астон Виллой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил выступление нападающего Дарвина Нуньеса в матче с «Астон Виллой» (победа 3:1), несмотря на то что его подопечный не смог отметиться результативными действиями, а также упустил несколько моментов для взятия ворот.

«Дарвин [Нуньес] показал в этом матче высший класс. Он даёт нам так много на поле. Он придаёт нам глубину в атаке и растягивает линии между игроками соперника. Во многом благодаря ему против нас трудно защищаться, что он сегодня и продемонстрировал», — приводит слова Клоппа BBC.

Уругвайский форвард провёл за мерсисайдцев 11 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

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