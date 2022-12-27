Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Антальяспор» с Кудряшовым на выезде проиграл клубу «Истанбул Башакшехир»

«Антальяспор» с Кудряшовым на выезде проиграл клубу «Истанбул Башакшехир»
Комментарии

В матче 16-го тура чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» принимал «Антальяспор». Встреча прошла на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 57-й минуте встречи счёт открыл полузащитник клуба «Истанбул Башакшехир» Дениз Тюрюч. На 66-й минуте хавбек Даниэль Алексич укрепил преимущество хозяев в счёте.

Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов вышел на поле в стартовом составе и сыграл весь матч. На 88-й минуте встречи футболист получил жёлтую карточку.

«Истанбул Башакшехир» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2022/2023. «Антальяспор» (16) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Галатасарай» (30).

Турция - Суперлига. 16-й тур
27 декабря 2022, вторник. 17:00 МСК
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Окончен
2 : 0
Антальяспор
Анталия
1:0 Тюрюч – 57'   2:0 Алексич – 66'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022