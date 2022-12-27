«Антальяспор» с Кудряшовым на выезде проиграл клубу «Истанбул Башакшехир»
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В матче 16-го тура чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» принимал «Антальяспор». Встреча прошла на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 57-й минуте встречи счёт открыл полузащитник клуба «Истанбул Башакшехир» Дениз Тюрюч. На 66-й минуте хавбек Даниэль Алексич укрепил преимущество хозяев в счёте.
Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов вышел на поле в стартовом составе и сыграл весь матч. На 88-й минуте встречи футболист получил жёлтую карточку.
«Истанбул Башакшехир» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2022/2023. «Антальяспор» (16) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Галатасарай» (30).
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