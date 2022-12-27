Доменико Кришито вернулся в «Дженоа»
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Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито пополнит состав «Дженоа».
В пресс-службе итальянского клуба сообщили о возвращении в команду 35-летнего Кришито. Ранее игрок объявлял о завершении карьеры. Последним клубом Кришито был канадский «Торонто». Футболист приходит в «Дженоа» в пятый раз: Кришито выступал за клуб в 2003–2004, 2006–2007, 2008–2011 и 2018–2021 годах. Также итальянский защитник играл за «Зенит» из Санкт-Петербурга. В составе российского клуба он дважды становился чемпионом России (2011/2012, 2014/2015), а также выигрывал Кубок (2015/2016) и Суперкубок (2015, 2016) страны.
Доменико Кришито также выступал за «Ювентус» и сборную Италии, в составе которой провёл 26 игр. Всего за карьеру он отыграл в 524 матчах.
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