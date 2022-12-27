Агент Алипа: приход Ренана в «Зенит»? Зимой не будет аренды Нуралы

Агент Сослан Касабиев, представляющий интересы защитника Нуралы Алипа, рассказал, как повлияет возможный переход Роберта Ренана на будущее его клиента в «Зените».

«Зимой по-любому не будет никакой аренды. Думаю, что Алип останется в «Зените» до конца чемпионата России. «Зенит» берёт ещё одного центрального защитника? Это нормальная практика. В команде, тем более чемпионской, всегда должны быть по два-три игрока на позицию для здоровой хорошей конкуренции. Вряд ли Ренан будет сидеть на скамейке. В основном, когда приезжают легионеры, они идут под основу. Но мяч круглый. Нуралы тоже не просто так покупали за такие деньги. На него тоже рассчитывают.

Алип готов бороться за место в стартовом составе «Зенита». Я даже больше скажу, что, скорее всего, он будет основным центральным защитником. Потому что левоногих пока мало в команде. И Сергей Богданович [Семак] предпочитает левоногого центрального защитника», — приводит слова Касабиева РБ «Спорт».