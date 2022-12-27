Гендиректор «Пари НН» сообщил, что несколько клубов РПЛ интересуются защитником Агаповым

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов рассказал об интересе к защитнику Илье Агапову со стороны ряда клубов Российской Премьер-Лиги.
«На данный момент Илья Агапов является игроком «Пари НН». Сейчас с ЦСКА нет никаких договорённостей. Есть ли к нему интерес? Да, им интересуются несколько клубов РПЛ», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Агапов в скором времени может пройти медосмотр перед переходом в ЦСКА. В сезоне-2022/2023 Илья Агапов провёл за «Пари Нижний Новгород» 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в € 1 млн. Агапов является воспитанником «Рубина», однако за основную команду казанцев он не играл.
- 27 декабря 2022
-
20:58
-
20:57
-
20:51
-
20:43
-
20:38
-
20:35
-
20:22
-
20:15
-
20:00
-
19:59
-
19:58
-
19:44
-
19:44
-
19:38
-
19:33
-
19:13
-
19:08
-
19:05
-
19:01
-
18:48
-
18:47
-
18:43
-
18:39
-
18:34
-
18:33
-
18:12
-
18:11
-
18:11
-
18:03
-
17:51
-
17:47
-
17:24
-
17:23
-
17:14
-
16:52