ЦСКА и «Пари НН» согласовали трансфер Агапова. В ближайшие дни защитник пройдёт медосмотр

Защитник «Пари Нижний Новгород» Илья Агапов в ближайшие дни пройдёт медосмотр для перехода в ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны согласовали детали сделки. В ближайшее время она должна быть оформлена.
В сезоне-2022/2023 Илья Агапов провёл за «Пари Нижний Новгород» 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в € 1 млн. Агапов является воспитанником «Рубина», однако за основную команду казанцев он не играл. До «Пари НН» футболист выступал за «Рубин-2», «Спартак-2» и «Нефтехимик».
Ранее сообщалось, что ЦСКА продвинулся в переговорах по Агапову из «Пари НН». В сделку могут включить нападающего красно-синих Владислава Яковлева.
- 27 декабря 2022
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