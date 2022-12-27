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«Челси» уверенно обыграл «Борнмут»

«Челси» уверенно обыграл «Борнмут»
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Сегодня, 27 декабря, состоялся матч 17-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Борнмутом». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 16-й минуте счёт в игре открыл нападающий команды Грэма Поттера Кай Хаверц. Ему ассистировал Рахим Стерлинг. Спустя шесть минут Мэйсон Маунт укрепил преимущество лондонцев. На этот раз Хаверц отдал голевую передачу.

«Челси» набрал 24 очка в 17 турах чемпионата и занимает восьмое место в турнире. Лондонцы прервали серию из пяти матчей без побед. «Борнмут» набрал 16 очков и занимает 14-е место в соревновании. «Арсенал» с 40 очками лидирует в английском национальном первенстве. «Манчестер Сити» (32) — на третьей строчке.

Англия - Премьер-лига. 17-й тур
27 декабря 2022, вторник. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Хаверц – 16'   2:0 Маунт – 24'
Комментарии
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