«Челси» прервал серию из пяти матчей без побед в английской Премьер-лиге

«Челси» одержал победу в матче 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 с «Борнмутом» (2:0) и прервал безвыигрышную серию в чемпионате страны.



В пяти предыдущих турах лондонская команда не смогла добиться победы — «Челси» сыграл вничью с «Брентфордом» (0:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:1), а также проиграл «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:4), «Арсеналу» (0:1) и «Ньюкаслу» (0:1).

«Челси» в 15 матчах набрал 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Борнмут» (16) — на 14-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (40). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити». В следующем туре АПЛ «Челси» сыграет с «Ноттингем Форест».