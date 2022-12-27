«Челси» предложил «Бенфике» больше € 120 млн за Фернандеса
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Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес может перебраться в «Челси». Об этом сообщает Correio da Manha.
По информации источника, скауты лондонского клуба находятся в Лиссабоне. Они согласны отдать за Фернандеса больше € 120 млн. Президент «Бенфики» Руй Кошта хочет сохранить игрока, сам футболист желает остаться в команде до лета.
Фернандес был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира в Катаре. В семи матчах турнира Энцо забил один гол и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что Энцо Фернандес может перейти в мадридский «Реал». Игроком интересуются другие клубы европейских топ-лиг.
Болельщик упал с моста, но продолжил праздновать победу Аргентины на чемпионате мира на параде:
Новость по теме«Манчестер Юнайтед» готов отдать за Энцо Фернандеса € 120 млн
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