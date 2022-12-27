Хаверц: Поттер даёт мне свободу в «Челси» и вселяет в меня огромную уверенность
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Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Германии Кай Хаверц после матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:0) признался, что чувствует себя свободно, играя под руководством главного тренера клуба Грэма Поттера.
«Поттер даёт мне свободу делать на поле всё, что комфортно для меня. Мне нравится чувствовать эту свободу и находиться в штрафной. Он вселяет в меня огромную уверенность», — приводит слова Хаверца Goal.com со ссылкой на Amazon Prime.
Напомним, в матче с «Борнмутом» Хаверц забил гол и отметился результативной передачей.
Лондонский «Челси» в 15 матчах набрал 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. «Борнмут» (16) — на 14-м месте.
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