Гарсия: так хотел поиграть с Месси в «Барселоне», а он просто ушёл

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Эрик Гарсия признался, что был разочарован из-за ухода аргентинского форварда Лионеля Месси из каталонского клуба.



«Когда я перешёл в «Барселону», я был рад, что наконец-то смогу увидеть Месси, а он просто ушёл. Я так хотел играть с ним в одной команде, но не получилось. Месси — лучший футболист мира. Он вновь доказал это на чемпионате мира в Катаре», — приводит слова Гарсии Mundo Deportivo со ссылкой на Twitch.

Напомним, Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2021 году. В нынешнем сезоне аргентинский футболист принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, забил семь голов и отдал 10 результативных передач. На минувшем турнире в Катаре Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.