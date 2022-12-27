43.7% аргентинцев были бы готовы проголосовать за Месси на президентских выборах

Согласно данным социологического опроса, чуть меньше половины населения Аргентины готовы были бы проголосовать за нападающего аргентинской сборной Лионеля Месси в случае участия игрока в президентских выборах.
43,7% респондентов отдали бы свой голос лучшему футболисту ЧМ-2022, против его кандидатуры – 37,8%. Ещё 17,5% выбрали вариант «возможно». Остальные (1%) затруднились ответить. Также респонденты отметили, что Месси в основном вызывает у них радость и восхищение. В опросе приняли участие 2500 человек, сообщает MSN.
Лионель Месси принял участие во всех матчах сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Аргентина стала чемпионом мира впервые с 1986 года, обыграв в финале сборную Франции в серии послематчевых пенальти. Месси был признан лучшим игроком турнира.
- 27 декабря 2022
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