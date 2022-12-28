Матыцин: не надо разрывать связи с европейским футбольным сообществом

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о потенциальном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Древние говорили, что природа не любит прыжков. Я считаю, что организациям, которые принимают решения, не надо делать очень резких движений. Во-первых, не надо разрывать связи с европейским футбольным сообществом. Насколько мне известно, Александр Дюков активно взаимодействует, происходит диалог и с руководством ФИФА, и с руководством УЕФА.
Обе организации понимают реалии, которые сегодня существуют. Насколько мне известно, руководство ФИФА не возражает, если РФС перейдёт под азиатскую юрисдикцию.
Здесь важны приоритеты. С моей точки зрения, приоритетом должны объявлять обеспечение конкурентного развития российского футбола. Это возможно только при участии в международных соревнованиях», – сказал Матыцин в эфире телеканала «Россия 24».
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