Рашфорд — о «Манчестер Юнайтед»: другая команда играет в другой футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд высказался о прогрессе в игре команды. В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «красные дьяволы» выиграли у «Ноттингем Форест» со счётом 3:0. Рашфорд отметился голом и результативной передачей.

«Не знаю, играл ли я так хорошо когда-либо, но мне это определённо нравится. Мы выигрываем гораздо больше матчей, и наш уровень стал намного выше. Доволен тем, как мы развиваемся, и надеюсь, что мы сможем продолжать в том же духе. Это совершенно другой настрой по сравнению с прошлым сезоном: другая команда играет в другой футбол. Наслаждаюсь тем, что делаю сейчас», — приводит слова Рашфорда BBC.

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