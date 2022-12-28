Маласиа высказался о победе в матче АПЛ с «Ноттингем Форест»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа прокомментировал победу в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (3:0).



«Думаю, для нас было важно набрать три очка и сыграть на ноль. У нас есть качества, чтобы очков было больше. Мы продолжаем прогрессировать. Это заметно на тренировках, теперь мы должны показать это на поле. Думаю, что у каждого игрока есть своя роль в создании моментов, я делаю всё, чтобы продолжать помогать команде.



Мы готовы играть в Лиге чемпионов. Как большой клуб, мы должны играть в Лиге чемпионов каждый сезон — это важно для нас», — приводит слова Маласиа ВВС.

«Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. Лидирует «Арсенал» — 40 баллов.

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