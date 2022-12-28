Александр Филимонов высказался о самом большом разочаровании на ЧМ-2022
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Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов рассказал, кто его разочаровал больше всего на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Приятный сюрприз — сборная Аргентины. Она уже 36 лет не была на вершине, но сейчас вернулась на неё. А самое большое разочарование, наверное, невыход из группы Бельгии и Германии. Эти две команды, конечно, сильно меня разочаровали», — приводит слова Филимонова «Матч ТВ».
Сборная Аргентины завоевала третий титул на чемпионатах мира и обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая.
В финальной игре в основное время команды Франции и Аргентины забили друг другу по два мяча, в дополнительное – по одному, а в серии послематчевых пенальти сильнее была команда из Южной Америки.
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