Экс-защитник сборной Португалии посоветовал Роналду перейти в «Марсель»
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Бывший защитник «Марселя» и сборной Португалии Роланду посоветовал португальскому нападающему Криштиану Роналду перейти во французский клуб.
«Я бы хотел, чтобы он перешёл в «Марсель». Не нужно обманывать себя, Роналду остаётся Роналду. Если бы он попал в такую команду, как «Марсель», то забил бы не менее 10 голов. Я уверен, что он хорошо помог бы клубу. Посоветую ли я ему переход? Конечно, я поддержу переход любого хорошего игрока в «Марсель». Но я бы также посоветовал ему хорошо подготовиться, потому что это непростое место. «Марсель» — важная часть жизни города не только во время матчей, а все 24 часа в сутки. Но это волшебное место», — приводит слова Роланду Footmercato.
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