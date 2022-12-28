Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «ПСЖ» Экитике — о критике: если я плох, я первым об этом скажу

Форвард «ПСЖ» Экитике — о критике: если я плох, я первым об этом скажу
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Уго Экитике, права на которого принадлежат «Реймсу», высказался о критике в свой адрес.

«Я знаю, зачем пришёл в «ПСЖ». Конечно, когда переходишь в такой клуб, от тебя многого ожидают. Люди ждут твоих ярких выступлений, и очевидно, если игрового времени мало, начинают возникать вопросы. Я знаю, что от меня постоянно будут требовать большего, потому что на меня ушло много денег. Но если я плох, я первым об этом скажу. Если хорош, то буду помогать команде и продолжу выступать в том же духе», — приводит слова Экитике Canal+.

Напомним, Экитике перешёл из «Реймса» в «ПСЖ» на правах аренды в июле текущего года. Арендное соглашение игрока предусматривает обязательство выкупа контракта за € 35 млн в конце сезона-2022/2023.

Новость по теме
Тренер «ПСЖ» Галтье подтвердил, что Месси пропустит два матча команды из-за празднований
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022