Форвард «ПСЖ» Экитике — о критике: если я плох, я первым об этом скажу
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Нападающий «ПСЖ» Уго Экитике, права на которого принадлежат «Реймсу», высказался о критике в свой адрес.
«Я знаю, зачем пришёл в «ПСЖ». Конечно, когда переходишь в такой клуб, от тебя многого ожидают. Люди ждут твоих ярких выступлений, и очевидно, если игрового времени мало, начинают возникать вопросы. Я знаю, что от меня постоянно будут требовать большего, потому что на меня ушло много денег. Но если я плох, я первым об этом скажу. Если хорош, то буду помогать команде и продолжу выступать в том же духе», — приводит слова Экитике Canal+.
Напомним, Экитике перешёл из «Реймса» в «ПСЖ» на правах аренды в июле текущего года. Арендное соглашение игрока предусматривает обязательство выкупа контракта за € 35 млн в конце сезона-2022/2023.
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