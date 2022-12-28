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Главный тренер сборной Японии Мориясу продлил контракт до 2026 года

Главный тренер сборной Японии Мориясу продлил контракт до 2026 года
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Главный тренер сборной Японии по футболу Хадзимэ Мориясу продлил контракт с командой до 2026 года, сообщается на официальном сайте Японской федерации футбола.

«Это действительно работа, которая вдохновляет меня больше всего. Она даёт мне возможность соревноваться на международной арене, гордясь тем, что я японец. Вот почему я решил принять предложение», — сообщил Мориясу.

54-летний специалист работает в сборной Японии с 2018 года, по окончании ЧМ-2018 в России. На чемпионате мира 2022 года в Катаре японцы вышли из группы, но в 1/8 финала в серии пенальти уступили Хорватии.

Мориясу также выигрывал Кубок Азии 1992 года, будучи футболистом сборной Японии.

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