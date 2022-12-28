Переговоры о досрочном возвращении вратаря Нюбеля в «Баварию» остановлены
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«Бавария» и «Монако» остановили переговоры о досрочном возвращении голкипера Александра Нюбеля из аренды, сообщает L'Equipe.
По информации источника, обсуждение было остановлено из-за нежелания «Монако» в короткие сроки искать замену вратарю. Кроме того, Нюбель хочет, чтобы «Бавария» гарантировала ему постоянное игровое время даже после того, как травмированный голкипер Мануэль Нойер вернётся в строй, что не устраивает мюнхенцев.
Ранее стало известно, что голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер повредил нижнюю часть бедра, катаясь на лыжах. Операция прошла успешно, однако вратарь не сыграет за клуб до конца сезона. В связи с этим «Бавария» планировала досрочно вернуть Нюбеля из аренды в «Монако».
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