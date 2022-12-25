У «Ростова» в списке в три раза больше футболистов, чем у «Спартака».

Кто в РПЛ подорожал за год больше других. В первой тройке — ни одного игрока «Зенита»

В конце года принято подводить самые разнообразные итоги. Рассказываем о футболистах чемпионата России, стоимость которых заметно выросла за последние 12 месяцев.

10. Александр Коваленко («Крылья Советов») + € 2,4 млн (нынешняя стоимость — € 2,5 млн)

Александр Коваленко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полгода назад этот полузащитник стоил всего лишь € 500 тыс. С того момента Александр прилично прокачался, и его ценник заметно подрос. Во второй половине прошлого сезона Коваленко отбегал за «Крылья» 12 матчей в РПЛ (470 минут) и вышел на одну игру Кубка России (73 минуты). Как правило, Александр выходил на замену, а в графе «результативные действия» были грустные нули.

В первой части сезона-2022/2023 19-летний футболист отыграл уже 20 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три голевые передачи. По количеству минут (1713) он занимает третье место в команде после вратаря Александра Солдатенкова (1980) и защитника Гленна Бейла (1762). А ещё Коваленко входит в тройку лучших по проценту точных передач. В сентябре юный игрок дебютировал за сборную России — Валерий Карпин доверил ему 45 минут в матче с Кыргызстаном (2:1).

9. Александр Сильянов («Ростов») + € 2,6 млн (нынешняя стоимость — € 3,5 млн)

Александр Сильянов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Прошлый сезон для защитника получился скомканным. В первой части он редко играл за «Локомотив» — то травмы мешали, то тренеры оставляли в запасе. Вторую половину Сильянов отбегал за «Ростов», где регулярно выходил на поле с первых минут. В этом сезоне защитник не пропустил ни одного матча в РПЛ, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Правда, концовка года получилась немного смазанной: из-за мышечного повреждения 21-летний Сильянов пропустил две кубковые встречи.

По числу отборов за матч (1,4) Александр занимает третье место среди всех игроков «Ростова». Помимо этого, защитник входит в тройку лучших в команде по заблокированным ударам и в пятёрку — по оценке от портала WhoScored. Как и Коваленко, Сильянов дебютировал за сборную в 2022 году. Провёл на поле 45 минут в матче с Кыргызстаном (2:1), а в ноябре отыграл 69 минут во встрече с Узбекистаном (0:0).

8. Хорхе Карраскаль (ЦСКА) + € 2,8 млн (нынешняя стоимость — € 9 млн)

Хорхе Карраскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Колумбиец здорово стартовал в этом сезоне. В первых девяти турах РПЛ он набил отличную статистику — пять голов и три результативные передачи. Но вот следующий отрезок получился провальным: в восьми турах Карраскаль не забил ни одного мяча и оформил два ассиста. На фоне мощного старта такие цифры смотрятся тускло.

При этом Хорхе занимает второе место в команде по числу ударов за матч (2,8) — чаще него бьёт только Фёдор Чалов (3,2). Кстати, Карраскаль дебютировал за сборную Колумбии всего несколько месяцев назад. Он отыграл уже три встречи в футболке своей национальной команды и отметился двумя голевыми передачами.

7. Густаво Мантуан («Зенит») + € 3 млн (нынешняя стоимость — € 3 млн)

Густаво Мантуан Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В начале года, когда бразилец перебрался из молодёжки «Коринтианса» в основную команду, он не стоил ни евро. Эта сумма выросла до € 1,5 млн в тот момент, когда Мантуан перешёл в «Зенит» (июль 2022-го). Теперь его ценник увеличился ещё в два раза. Густаво шикарно дебютировал в чемпионате России. Вышел на 14 минут в матче с ЦСКА (2:1) и принёс команде победу — расчехлил «пушку» в самый нужный момент и застал врасплох Игоря Акинфеева.

Мантуан в основном начинает матчи в запасе, но практически всегда выходит на поле по ходу игры. В этом сезоне он отбегал всего 191 минуту в РПЛ, но при этом забил три мяча. То есть на каждый гол ему требуется примерно по 64 минуты. Мантуан выступает за «Зенит» на правах аренды, но не исключено, что по окончании сезона станет полноценным игроком петербургского клуба.

6. Арсен Захарян («Динамо») + € 3 млн (нынешняя стоимость — € 15 млн)

Арсен Захарян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В прошлом сезоне талантливый футболист «Динамо» забил девять мячей, проведя на поле 2882 минуты во всех турнирах. В среднем на один гол ему требовалось примерно 320 минут. А вот в этом сезоне дела у Арсена значительно хуже. В первой части он забил всего три мяча, в среднем на один гол ему требуется 587 минут.

С другой стороны, Арсен по-прежнему хорош в подыгрыше — шесть голевых передач (за весь прошлый сезон было девять). По этому показателю ему нет равных в московской команде. Кто знает, каким был бы ценник на 19-летнего футболиста, не сорвись его переход в «Челси». А пока он делит шестое место в списке самых дорогих игроков РПЛ вместе с вратарём «Краснодара» Матвеем Сафоновым.

5. Вендел («Зенит») + € 3 млн (нынешняя стоимость — € 22 млн)

Вендел Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Этот бразилец находится на второй строчке в списке самых дорогих футболистов чемпионата России. По этому показателю он уступает лишь одноклубнику Малкому (€ 24 млн). До перехода в «Зенит» (октябрь 2020-го) стоимость Вендела составляла € 12 млн, а теперь она выросла почти вдвое. Этот сезон — самый успешный в российской карьере бразильца.

Он забил уже восемь мячей (за два предыдущих сезона отличился суммарно шесть раз) и лидирует в команде по проценту точных передач (92,2%). По оценке портала WhoScored (7,58) Вендел занимает второе место в «Зените» вслед за Малкомом (7,90). Если экс-игрок «Спортинга» продолжит в том же духе, то наверняка забьёт больше 10 мячей за сезон.

4. Данил Глебов («Ростов») + € 3,5 млн (нынешняя стоимость € 7,5 млн)

Данил Глебов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Цена на 23-летнего капитана «Ростова» выросла почти вдвое. Представить нынешний состав команды Валерия Карпина без этого футболиста просто нереально. Глебов лидирует в «Ростове» по игровому времени (1978 минут), проценту точных передач (82,9%) и отборам (1,7). Входит в тройку лучших игроков команды по перехватам (1,7 за матч) и занимает четвёртое место по голам (4).

Больше него забивают только те, кому это положено, а именно нападающие — Дмитрий Полоз, Николай Комличенко и Егор Голенков. С учётом последних обновлений именно Глебов возглавил список самых дорогостоящих футболистов «Ростова». Возможно, к концу следующего года ценник на Данила превысит отметку в € 10 млн.

3. Даниил Уткин («Ростов») + € 4 млн (нынешняя стоимость € 7 млн)

Даниил Уткин Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

23-летний полузащитник — второй по стоимости футболист «Ростова» после Глебова. Уткин перебрался в донской клуб всего полгода назад, но его уже можно считать важной частью команды. Он занимает второе место по игровому времени (1848 минут), лидирует по голевым передачам (9), ударам (2,8 за матч), ключевым передачам (1,6) и оценке от WhoScored (7,28).

А ещё соперники фолят на Данииле по 2,1 раза за игру — второй показатель в команде после Комличенко. Правда, пока Уткин забивает не так часто, как в прошлом сезоне в составе «Ахмата». Тогда он отличился 10 раз, а в этом — всего лишь трижды. В сентябре Уткин дебютировал в составе сборной России и сразу забил мяч в игре с Кыргызстаном (2:1).

2. Шамар Николсон («Спартак») + € 4 млн (нынешняя стоимость — € 7 млн)

Шамар Николсон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий из Ямайки перебрался в московский клуб в начале 2022 года. Во второй половине прошлого сезона отыграл 16 матчей и забил восемь мячей. В первой половине нынешнего — 18 матчей и отличился четыре раза. Нужно отметить, что игровое время Николсона заметно сократилось. В сезоне-2021/2022 он играл по 65,3 минуты в среднем за матч, а в этом — по 47,6 минуты.

На старте сезона Шамар получал ещё меньше времени, в результате чего появились слухи о его желании уйти в другой клуб. Со временем ситуация изменилась в лучшую для игрока сторону. А в заключительной игре года с «Зенитом» (0:0, пен. 2:4) в Кубке России Николсон принял участие в массовой драке, за что получил бан на шесть матчей. Правда, дисквалификация не распространяется на чемпионат России.

1. Эдуард Сперцян («Краснодар») + € 6 млн (нынешняя стоимость — € 9 млн)

Эдуард Сперцян Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

22-летний футболист сборной Армении проводит впечатляющий сезон. За 21 матч в чемпионате и Кубке России Сперцян забил 10 мячей и отдал шесть голевых передач. Эдуард — лидер «Краснодара» по игровому времени (1791 минута), голам (10), ассистам (шесть) и ключевым передачам (2,4). А ещё он зарабатывает на себе по 2,1 фола за матч — второй показатель в команде.

Любопытно, что на момент дебюта в основной команде «Краснодара» (осень 2020-го) стоимость Сперцяна составляла всего лишь € 800 тыс. С того момента она выросла более чем в 10 раз! По итогам осенней части сезона болельщики «Краснодара» назвали Эдуарда лучшим футболистом команды. А последние две кубковые игры года армянский игрок провёл с капитанской повязкой.