Ондуа посетил академию «Локомотива», в которой воспитывался

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который проходил обучение в московском «Локомотиве», рассказал, что побывал на юношеской базе клуба.
«Сегодня был очень важный и волнующий день для меня. Столько ностальгии и приятных воспоминаний получил в родном Черкизово – там, где началась моя футбольная история», — написал Ондуа в своем телеграм-канале.
Ондуа начал карьеру в юношеском составе «Локомотива». Он становился победителем и лучшим бомбардиром Кубка РФС среди юношеских команд 1995 года рождения. В 2014 году перешёл в ЦСКА, сыграл 29 матчей в молодёжном первенстве и один матч за основной состав в Кубке России. 27‑летний хавбек с 2021 года выступает за «Ганновер». В составе немецкой команды он провёл 32 матча. В России Ондуа на взрослом уровне играл за «Анжи».
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