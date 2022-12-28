Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt представил сборную самых дорогих игроков из постсоветского пространства

Transfermarkt представил сборную самых дорогих игроков из постсоветского пространства
Комментарии

Интернет-портал Transfermarkt представил символическую сборную самых дорогих футболистов из стран постсоветского пространства.

Среди 11 игроков семь футболистов представляют Украину, по двое — Россию и Грузию. Самый дорогим представителем Украины является футболист донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик, трансферная стоимость которого составляет € 40 млн. Среди россиян самым дорогим оказался полузащитник «Монако» Александр Головин (€ 22 млн). У форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии наибольшая стоимость среди грузин — € 60 млн.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия, «Валенсия», € 25 млн).

Защитники: Виталий Миколенко (Украина, «Эвертон», € 22 млн), Илья Забарный (Украина, «Динамо» Киев, € 15 млн), Николай Матвиенко (Украина, «Шахтёр», € 11 млн).

Полузащитники: Александр Зинченко (Украина, «Арсенал», € 32 млн), Арсен Захарян (Россия, «Динамо» Москва, € 15 млн), Александр Головин (Россия, «Монако», € 22 млн), Руслан Малиновский (Украина, «Аталанта», € 18 млн).

Нападающие: Михаил Мудрик (Украина, «Шахтёр», € 40 млн), Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи», € 60 млн), Виктор Цыганков (Украина, «Динамо» Киев, € 22 млн).

Новость по теме
Хвича Кварацхелия попал в топ-10 самых подорожавших игроков 2022 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022