Transfermarkt представил сборную самых дорогих игроков из постсоветского пространства

Интернет-портал Transfermarkt представил символическую сборную самых дорогих футболистов из стран постсоветского пространства.

Среди 11 игроков семь футболистов представляют Украину, по двое — Россию и Грузию. Самый дорогим представителем Украины является футболист донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик, трансферная стоимость которого составляет € 40 млн. Среди россиян самым дорогим оказался полузащитник «Монако» Александр Головин (€ 22 млн). У форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии наибольшая стоимость среди грузин — € 60 млн.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия, «Валенсия», € 25 млн).

Защитники: Виталий Миколенко (Украина, «Эвертон», € 22 млн), Илья Забарный (Украина, «Динамо» Киев, € 15 млн), Николай Матвиенко (Украина, «Шахтёр», € 11 млн).

Полузащитники: Александр Зинченко (Украина, «Арсенал», € 32 млн), Арсен Захарян (Россия, «Динамо» Москва, € 15 млн), Александр Головин (Россия, «Монако», € 22 млн), Руслан Малиновский (Украина, «Аталанта», € 18 млн).

Нападающие: Михаил Мудрик (Украина, «Шахтёр», € 40 млн), Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи», € 60 млн), Виктор Цыганков (Украина, «Динамо» Киев, € 22 млн).