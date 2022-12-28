Симеоне: у «Атлетико» отличный состав. Это я должен работать лучше, чтобы подняться в лиге

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне назвал себя виновным в неудачных результатах команды в текущем сезоне испанской Ла Лиги.

«У нас отличный состав. Четверо наших футболистов играли в финале чемпионата мира. Возможно, тот, кто не выкладывается на полную — это тренер. У нас отличный состав. Это я должен работать лучше, чтобы мы смогли подняться в турнирной таблице Ла Лиги. Мы выигрывали чемпионат в том же составе, у нас нет только Триппьера и Суареса. Основной костяк составляют чемпионы Ла Лиги. Корреа, Жоау (Феликс. — Прим. «Чемпионата»), Карраско, Хименес… Плюс ещё Гризманн. Тренер — тот, кто виноват во всём на свете», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании после 14 сыгранных матчей, набрав 24 очка.

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