Кокорин: моя команда порвала бы Медиалигу по просмотрам. Я уверен в этом

Нападающий «Ариса» (Лимасол) Александр Кокорин рассказал о возможности создания своей команды в Медийной футбольной лиге.

«Возможно ли создание моей команды в Медиалиге? Мой брат и куча ребят, с которыми я играл, знакомых, которым всё это было интересно, попросили меня создать мою команду, чтобы у них была площадка для игры, для развития, для всего. Но я сказал: «Я ничего не буду делать. Хотите — занимайтесь, ищите спонсоров, делайте что угодно. В зависимости от бюджета я вам помогу. Будет большой бюджет — я вам соберу самую медийную команду, у которой будут такие просмотры, каких ни у кого не было». Я в этом уверен, знаю, кто бы смог это сделать.

Порвал бы я медийную лигу? По просмотрам — да. Закинуть монету? Я достаточно закидывал монету всем своим друзьям, много всего для них делал. Они выросли, они состоятельные ребята, поэтому у них вся жизнь впереди», — сказал Кокорин в видео на YouTube канале «Суперлига».