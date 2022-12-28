«Наполи» нашёл замену для Ирвинга Лосано, который может уйти в конце сезона

Мексиканский атакующий полузащитник «Наполи» Ирвин Лосано может покинуть команду по окончанию текущего сезона, в связи с чем итальянский клуб уже ищет игрока на эту позицию. Как сообщает Record, неаполитанцы внимательно следят за бразильским вингером «Бенфики» Давидом Нересом.

Нерес только минувшим летом перешёл в лиссабонскую команду из «Шахтёра». Ранее игрок выступал за амстердамский «Аякс». Сообщает, что руководство в курсе заинтересованности «Наполи» в игроке, и португальцы не отпустят своего футболиста дешевле, чем за € 40 млн.

В текущем сезоне Нерес провёл за лиссабонцев 22 официальный матча, в которых забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач.

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