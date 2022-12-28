Абу-Саид Эльдарушев стал игроком «Акрона»

Нападающий «Алании» Абу-Саид Эльдарушев перешёл в «Акрон». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.



21-летний игрок — воспитанник дагестанского футбола. Первым клубом на его профессиональном пути стал «Анжи», после чего он перешёл в другой клуб столицы республики – «Легион-Динамо», забив в 29 матчах южной группы ПФЛ 11 мячей. Прошлый розыгрыш Первой Лиги Эльдарушев начинал в статусе игрока владикавказской «Алании». За полтора сезона он сыграл в 37 матчах в составе «барсов», отметившись пятью голами и четырьмя голевыми передачами.

«Акрон» располагается на 13-м месте во втором по силе дивизионе. Владикавказский клуб занимает второе место в Мелбет Первой Лиге.

Прокоп и игроки «Алании» играют в слова на сборах: