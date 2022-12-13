Константин Плиев перешёл в «Аланию» из «Уфы»

Защитник «Уфы» Константин Плиев перешёл в «Аланию». Об этом сообщает пресс-служба владикавказского клуба. Контракт действует до лета 2025 года. Отметим, что 26-летний футболист является воспитанником осетинского футбола.



Он начинал профессиональную карьеру в «Алании» в 2014 году. Сейчас команда из Северной Осетии располагается на второй строчке в Первой лиге (38). «Балтика» с 41 очком лидирует в турнире. В сезоне-2019/2020 Константин провёл в Российской Премьер-Лиге 13 матчей.



По итогам 20 туров Первой лиги «Уфа» находится на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков. Следующий матч во втором дивизионе подопечные Арслана Халимбекова проведут с «Велесом» на своём поле, 4 марта. Точное время начала встречи станет известно позже.

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