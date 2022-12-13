Константин Плиев перешёл в «Аланию» из «Уфы»
Поделиться
Защитник «Уфы» Константин Плиев перешёл в «Аланию». Об этом сообщает пресс-служба владикавказского клуба. Контракт действует до лета 2025 года. Отметим, что 26-летний футболист является воспитанником осетинского футбола.
Он начинал профессиональную карьеру в «Алании» в 2014 году. Сейчас команда из Северной Осетии располагается на второй строчке в Первой лиге (38). «Балтика» с 41 очком лидирует в турнире. В сезоне-2019/2020 Константин провёл в Российской Премьер-Лиге 13 матчей.
По итогам 20 туров Первой лиги «Уфа» находится на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков. Следующий матч во втором дивизионе подопечные Арслана Халимбекова проведут с «Велесом» на своём поле, 4 марта. Точное время начала встречи станет известно позже.
Новость по теме«Уфа» объявила о расторжении контракта с Плиевым
Комментарии
- 13 декабря 2022
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:43
-
18:43
-
18:40
-
18:20
-
18:18
-
18:18
-
18:02
-
18:01
-
18:00
-
17:51
-
17:48
-
17:45
-
17:36
-
17:30
-
17:24
-
17:13
-
17:01
-
17:00
-
16:47
-
16:44
-
16:35
-
16:35
-
16:30
-
16:26
-
16:13
-
16:12
-
16:10
-
15:55
-
15:49
-
15:37
-
15:35
Партнерский контент