Верратти продлил контракт с «Пари Сен-Жермен»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти продлил контракт с французским клубом до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.



Верратти перешел в «ПСЖ» из «Пескары» в 2012 году. За 10 сезонов в Париже он провел 398 матчей, забил 11 голов и отдал 48 результативных передач. Предыдущее соглашение 30-летнего Марко Верратти с «ПСЖ» истекало в июне 2024 года. «ПСЖ» в 15 матчах чемпионата Франции набрал 41 очко и возглавляет турнирную таблицу.

Ранее сообщалось, что спортивный директор парижан Луис Кампос также ведёт переговоры о продлении соглашения с несколькими игроками – Серхио Рамосом, Лионелем Месси, Маркиньосом и Преснелом Кимпембе.

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