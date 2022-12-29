Гвардиола прокомментировал победу в матче АПЛ с «Лидс Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (3:1), оценив форму нападающего Эрлинга Холанда.

«Думаю, что Холанд всё ещё не вернулся к своей лучшей форме. Я бы сказал, что это было в начале сезона, но потом травма, которую он получил в Дортмунде. Когда он начал восстанавливаться в Абу-Даби, он не мог тренироваться каждый день, может быть, только в конце. Передвигать это огромное тело ему нелегко. Но сколько бы он ни играл, с каждой минутой он будет становиться лучше. У меня есть такое чувство, что он не в лучшей форме. Это вопрос времени после травмы. Но он всегда представляет невероятную угрозу для соперника. Цифры просто сумасшедшие.



Я чувствовал, что он приезжает сюда не только ради цифр — мы хотим побеждать. Тем не менее, мы далеки от команды, которая была необыкновенной. В розыгрыше ещё 70 очков, и мы должны устроить невероятный забег, побеждать и побеждать, чтобы приблизиться к вершине таблицы.



Я более чем удовлетворен во всех аспектах. Это очень активная команда Премьер-лиги, и мы смогли быстрее перемещать мяч, играя позиционно. Мы были достаточно терпеливы. Во втором тайме мы не так хорошо контролировали игру, но в целом всё было идеально. Мы создавали моменты, так что я очень доволен», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

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