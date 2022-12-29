Гвардиола — о Филлипсе: у него прекрасное тело. Он такой сексуальный!

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал физическую форму полузащитника «горожан» Калвина Филлипса.

«Филлипс? У него прекрасное тело. Он такой сексуальный!» — приводит слова Гвардиолы журналист PA Media Энди Хэмпсон в своём «твиттере».

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» отстранил Филлипса от тренировок и матчей клуба по причине того, что английский полузащитник вернулся в команду после чемпионата мира 2022 года в Катаре с избыточным весом.

Калвин Филлипс на чемпионате мира в Катаре принял участие в двух матчах сборной Англии и отметился одной результативной передачей.



27-летний опорный полузащитник сыграл лишь четыре матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах в текущем сезоне, не набрав ни одного очка по системе «гол+пас».

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?