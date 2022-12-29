36-летний Жиру подпишет новый контракт с «Миланом»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру подпишет новое соглашение с итальянским клубом, сообщает в своих соцсетях журналист Фабрицио Романо.
Отмечается, что 36-летний француз достиг устного соглашения с «Миланом». Срок действия нынешнего контракта Жиру с клубом истекает летом 2023 года. Также сообщается, что «Милан» собирается продлить соглашение с полузащитником Исмаэлем Беннасером.
В текущем сезоне Жиру принял участие в 13 матчах за миланский клуб во всех турнирах, забив девять голов и отдав пять результативных передач. На чемпионате мира 2022 года в Катаре в составе сборной Франции форвард провёл шесть встреч, забил четыре гола. В финале французы уступили Аргентине в послематчевой серии пенальти (3:3, 2:4 пен.).
Лучший гол 2017-го года в исполнении Оливье Жиру:
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