Абаскаль — о своём будущем: «Севилья»? Я чувствую себя частью проекта «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что чувствует себя частью проекта московской команды и не думает о возможном переходе в «Севилью».
«Думаю ли я о возможности тренировать «Севилью» в будущем? Нет, потому что я никогда не планирую следующие шаги в своей карьере, потому что не хочу разочаровываться. Если что-то должно произойти, оно произойдёт. И оно произойдёт, если я всё сделаю правильно.
«Спартак» может дать мне стабильность, хороший проект, здесь такие же условия, как и в других командах, которые борются за титулы. От нас многого ждут, у нас большая популярность в стране, на нас оказывается давление. Мне это нравится. В «Спартаке» идеальное сочетание опытных и молодых игроков, я чувствую себя частью проекта, в клубе меня поддерживают, я могу расти вместе с этими игроками.
В будущем будет видно, что будет дальше. Я никогда не тренировал в Испании, это было бы чем-то новым для меня», — приводит слова Абаскаля Relevo.
Абаскаль является воспитанником «Севильи», в ней он начинал также свою тренерскую карьеру. «Спартак» испанец возглавил летом 2022 года.
- 29 декабря 2022
-
15:34
-
15:29
-
15:26
-
15:22
-
15:05
-
14:57
-
14:41
-
14:30
-
14:17
-
14:16
-
14:08
-
13:56
-
13:48
-
13:42
-
13:38
-
13:34
-
13:16
-
12:53
-
12:40
-
12:34
-
12:31
-
12:30
-
12:16
-
12:10
-
11:53
-
11:44
-
11:29
-
11:24
-
11:19
-
11:18
-
11:11
-
11:07
-
10:49
-
10:33
-
10:24