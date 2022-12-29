Абаскаль — о своём будущем: «Севилья»? Я чувствую себя частью проекта «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что чувствует себя частью проекта московской команды и не думает о возможном переходе в «Севилью».

«Думаю ли я о возможности тренировать «Севилью» в будущем? Нет, потому что я никогда не планирую следующие шаги в своей карьере, потому что не хочу разочаровываться. Если что-то должно произойти, оно произойдёт. И оно произойдёт, если я всё сделаю правильно.

«Спартак» может дать мне стабильность, хороший проект, здесь такие же условия, как и в других командах, которые борются за титулы. От нас многого ждут, у нас большая популярность в стране, на нас оказывается давление. Мне это нравится. В «Спартаке» идеальное сочетание опытных и молодых игроков, я чувствую себя частью проекта, в клубе меня поддерживают, я могу расти вместе с этими игроками.

В будущем будет видно, что будет дальше. Я никогда не тренировал в Испании, это было бы чем-то новым для меня», — приводит слова Абаскаля Relevo.

Абаскаль является воспитанником «Севильи», в ней он начинал также свою тренерскую карьеру. «Спартак» испанец возглавил летом 2022 года.