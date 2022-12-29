Рианчо: наконец-то мы увидим «Спартак» в Лиге чемпионов. Они могут одержать победу в Азии

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо оценил перспективы клубов Российской Премьер-Лиги в азиатской Лиге чемпионов в случае перехода РФС в АФК.
«Будет фантастично, если при переходе российского футбола в АФК местные клубы будут участвовать в международных турнирах. Клубы РПЛ создадут отличную конкуренцию в азиатском футболе.
Наконец-то мы увидим «Спартак» в азиатской Лиге чемпионов. Уверен, что с таким составом и главным тренером красно-белые одержат победу в этом турнире», — приводит слова Рианчо Sport24.
Российские клубы отстранены от участия в еврокубковых встречах решением ФИФА и УЕФА. Российский футбольный союз рассматривает возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. О решении должны объявить до 31 декабря 2022 года.
- 29 декабря 2022
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